Veel schade na brand bij activiteitencentrum, vuur vermoedelijk aangestoken

In activiteitencentrum De Jagershoef in Eindhoven is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De politie vermoedt dat de brand aan de Lohengrinlaan in het stadsdeel Woensel is aangestoken.

Rond twee uur 's nachts kreeg de brandweer een melding van brand op het dak van het gebouw. Het vuur woedde onder een dakrand. Om de brand goed te kunnen blussen, moest de brandweer een deel van de dakrand slopen en ook het plafond aan de binnenkant openmaken. De brand was snel onder controle, maar er kwam veel rook vrij. Die trok over Woensel.

De brandweer en politie gaan uit van brandstichting, omdat de brand aan de buitenkant van het gebouw begon. Ook zouden eerder op andere plekken in de straat brandjes zijn aangestoken.

Scooter

Agenten hebben met omstanders gesproken. Zij vertelden dat ze vlak voor de brand een scooter met hoge snelheid hoorden wegrijden. De politie heeft nog naar een verdachte gezocht, maar niemand gevonden.

De schade aan het gebouw is groot. Die is vooral ontstaan doordat de brandweer delen van het pand moest slopen om het vuur te kunnen blussen. Er raakte niemand gewond.

Het wijkgebouw werd in 2009 door de gemeente Eindhoven verkocht aan Wooninc. Sindsdien heet het activiteitencentrum De Jagershoef. Veel buurtbewoners noemen het gebouw nog altijd VTA Jagershoef.