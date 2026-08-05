Bestrijding brand gaat 'zoals gehoopt', blushelikopters rukken weer uit
De bestrijding van de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray is in de nacht van dinsdag op woensdag zo "gegaan als we hoopten", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan persbureau ANP. Vanaf deze ochtend vliegen de blushelikopters van Defensie weer vanaf Gilze-Rijen over het gebied om te helpen met blussen. Die stijgen naar verwachting op tussen 10.00 en 11.00 uur
De brand is binnen de stoplijnen gebleven die zijn aangelegd om uitbreiding te voorkomen. Daardoor heeft de brandweer meer grip op het vuur. Toch waarschuwt de woordvoerder dat omstandigheden als hoge temperaturen en een van richting veranderende wind het bluswerk weer moeilijker kunnen maken.
Het eerder ingestelde NL-Alert waarmee mensen in de regio worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en hulpdiensten de ruimte te geven, blijft voorlopig van kracht. Dat geldt ook voor de noodverordening die de burgemeester van Venray, Michiel Uitdehaag, dinsdag afkondigde. Daarin staat dat het verboden is om het gebied te betreden, omdat de veiligheid van mensen en dieren niet kan worden gegarandeerd. Ook is het verboden om drones over het gebied te laten vliegen.
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