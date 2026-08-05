Container eerder aan de weg in Oisterwijk tot 1 september

De afvalstoffendienst in gemeente Oisterwijk haalt afval tijdens warme dagen eerder op. Tot 1 september moeten containers vóór half zeven ’s ochtends aan de straat staan.

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Vanwege het hitteprotocol worden afvalcontainers in de zomerperiode eerder geleegd. Dit geldt tot en met donderdag 1 september, zodat medewerkers van de afvalstoffendienst tijdens warme dagen hun werk eerder kunnen afronden.

Om ervoor te zorgen dat je afval wordt opgehaald, is het belangrijk om je container tijdig buiten te zetten. Containers moeten vóór 6.30 uur aan de straat staan. Dit geldt voor alle inwoners in de regio waar de afvalstoffendienst actief is.

Het hitteprotocol is bedoeld om het werk van de afvalmedewerkers veiliger en aangenamer te maken tijdens hoge temperaturen. Door de aangepaste werktijden kunnen zij de warmste uren van de dag vermijden.

Controleer ook goed je eigen ophaaldagen, zodat je geen afvalbeurt mist. De afvalstoffendienst raadt aan om de container de avond ervoor al buiten te zetten.