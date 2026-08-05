'Verdwenen' pannakooi duikt op bij middelbare school in Eindhoven

Een pannakooi die vorige week plotseling verdween uit het Zuid-Hollandse Leiderdorp, is gedoneerd aan een middelbare school in Eindhoven. De gemeente Leiderdorp dacht aanvankelijk dat de kooi was gestolen en deed zelfs aangifte, maar het bleek te gaan om een misverstand.

De pannakooi verdween ongeveer een week geleden. Omdat de gemeente Leiderdorp daar geen toestemming voor had gegeven, leek het erop dat de kooi was gestolen. Dat bleek achteraf een misverstand.

Nieuwe bestemming door bouwplannen

De eigenaar van de grond waar de pannakooi stond, zocht vanwege toekomstige bouwplannen een nieuwe bestemming voor de kooi. Die vond hij bij een middelbare school in Eindhoven.

"We zijn blij te horen dat de verdwijning berust op een misverstand en dat de pannakooi terecht is gekomen bij kinderen die er veel plezier van gaan hebben", zegt een woordvoerder van de gemeente Leiderdorp.

Welke middelbare school in Eindhoven de pannakooi heeft gekregen, is niet bekend.