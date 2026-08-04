FC Eindhoven wint overtuigend van vv UNA

FC Eindhoven heeft dinsdagavond zijn laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen gewonnen. Op Sportpark Zeelst werd vv UNA met een duidelijke 0-3 verslagen. Lennon Smulders en Luc Netten (tweemaal) scoorden in een sterke eerste helft. Hiermee sluit de ploeg van trainer Jan Poortvliet de voorbereiding positief af.

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De wedstrijd begon spectaculair voor FC Eindhoven. Al na drie minuten wist Lennon Smulders, na een scherpe voorzet van Joep Koppert, de openingstreffer te maken. De marge werd snel verdubbeld toen Luc Netten na acht minuten een hoekschop van Aran Kochar binnenkopte.

De Eindhovense ploeg bleef domineren en zag Netten na 27 minuten opnieuw scoren. Een bal belandde via een kluts bij de verdediger, die van dichtbij de 0-3 binnentikte. Met deze comfortabele voorsprong gingen beide teams de rust in.

Veel wissels na rust

Na de pauze bracht trainer Jan Poortvliet nieuwe spelers in het veld, waaronder Niek Janssen en Sem Ter Veer. Ook Akin Ozkan maakte plaats voor Kaan Akar. In de tweede helft bleef FC Eindhoven gecontroleerd spelen, zonder de voorsprong in gevaar te brengen.

Na 65 minuten werden opnieuw drie spelers gewisseld, waaronder Kevin van Veen en Mac van Tilburg. Laatstgenoemde keerde vlak voor het einde nog even terug op het veld. Hoewel de tweede helft minder spectaculair was, hield FC Eindhoven de wedstrijd stevig in handen.

Met deze overwinning heeft FC Eindhoven de voorbereiding succesvol afgesloten. De competitie begint maandag, wanneer de ploeg afreist naar Wijdewormer voor een wedstrijd tegen Jong AZ.