Airco op dak van monumentaal pand aangevraagd in Etten-Leur

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een airco op het dak van een monumentaal pand aan het Van Bergenplein in Etten-Leur.

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Op 25 juli 2026 heeft de gemeente Etten-Leur een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een airco unit op het dak van een pand aan het Van Bergenplein 39 N. Dit gebouw heeft een monumentale status.

De aanvraag heeft op dit moment een informatief karakter en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.