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Bedrijfspand Mon Plaisir 23 in Etten-Leur wordt uitgebreid

Vandaag om 09:09

In Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing en uitbreiding van het bedrijfspand aan Mon Plaisir 23.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben op 24 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om plannen om het pand aan Mon Plaisir 23 te verbouwen en uit te breiden.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2026ABB0502-01. Het adres van de locatie is Mon Plaisir 23, postcode 4879AK. Er kan pas bezwaar worden gemaakt nadat een besluit over de vergunning is genomen.

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