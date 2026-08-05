Reclame-uitingen gepland op Burchtplein in Etten-Leur

In Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van reclame-uitingen op Burchtplein 2. Het gaat om een vergunningaanvraag die op 29 juli 2026 is binnengekomen.

Gevonden voor jou

De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van diverse reclame-uitingen op Burchtplein 2. Het project staat geregistreerd onder intern kenmerk 2026ABB0513-01 en betreft een adres met postcode 4873BN.

Dit betreft een informatieve melding. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk. Dat kan pas zodra er een besluit is genomen door de gemeente.