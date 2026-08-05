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Bedrijfspand gepland aan Dukaatstraat in Etten-Leur
Vandaag om 09:09
In Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor een bedrijfspand aan de Dukaatstraat.
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben op 24 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor het bouwen van een bedrijfspand aan de Dukaatstraat. De aanvraag heeft de interne code 2026ABB0504-01.
De gemeente benadrukt dat deze aanvraag puur informatief is. Bezwaar maken tegen de ingediende vergunning is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen.
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