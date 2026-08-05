Wijziging omgevingsplan Etten-Leur voor huisvesting arbeidsmigranten

De gemeenteraad van Etten-Leur heeft het omgevingsplan aangepast. De wijziging betreft regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten en anderen in bedrijfswoningen.

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Het omgevingsplan van Etten-Leur is gewijzigd om voorbeschermingsregels met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten en overige personen in bedrijfswoningen vast te leggen. Deze wijziging is vastgesteld en gepubliceerd door de gemeenteraad.

De aangepaste documenten zijn van donderdag 6 augustus tot en met woensdag 16 september 2026 digitaal in te zien via verschillende platforms. Ook kunnen inwoners zonder computer of tablet terecht in het Stadskantoor van Etten-Leur, waar de stukken beschikbaar zijn.