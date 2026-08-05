Man rijdt 235 kilometer per uur op Duitse autobaan en komt met bizar excuus

Een 23-jarige man uit Eindhoven heeft het dinsdag behoorlijk bont gemaakt op de Duitse autobaan. Met zijn Porsche 911 haalde hij snelheden tot 235 kilometer per uur. Daarnaast testte hij positief op cannabisgebruik. Dat kwam volgens de man doordat hij samen met zijn vader een coffeeshop in Eindhoven runt.

De bestuurder viel op door zijn rijgedrag op de A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, nadat hij agenten in een onopvallende dienstauto had ingehaald. Hij bumperkleefde, haalde auto's rechts in en sneed andere voertuigen af, terwijl het op dat moment druk was op de weg.

Positief getest op cannabis

De politie meldt dat het vooral geluk was dat er geen ongeval is gebeurd. De man verklaarde waarom hij positief testte op cannabisgebruik: dit kwam doordat hij om professionele redenen regelmatig wiet gebruikt. Hij toonde volgens de politie "geen enkel moment spijt van zijn daden".

Tegen hem is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De man heeft ter plekke een borgsom van 10.000 euro moeten betalen.

Vader haalt hem op

Zijn rijbewijs is ingenomen. Zijn vader kwam hem ophalen. Hij wordt waarschijnlijk vervolgd voor het in gevaar brengen van ander wegverkeer.