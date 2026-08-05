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Buurtborrel in speeltuintje Barisakker Nuenen op 29 augustus
Vandaag om 09:18
Bewoners van Barisakker in Nuenen organiseren op zaterdag 29 augustus een buurtborrel in het speeltuintje aan hun straat.
De buurtborrel is bedoeld om bewoners samen te brengen en vindt plaats in het speeltuintje aan de Barisakker in Nuenen. De bijeenkomst staat gepland voor zaterdag 29 augustus 2026.
De melding is op 29 juli 2026 verzonden. Omdat het om een melding gaat, geldt er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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