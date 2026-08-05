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Verdieping op aanbouw gepland in Nuenen

Vandaag om 09:18

In Nuenen is een vergunning aangevraagd voor een verdieping op een aanbouw.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een extra verdieping op een bestaande aanbouw aan de Papenvoort 17. Deze aanvraag werd ingediend op 31 juli 2026.

Het gaat om een omgevingsvergunning, die nu ter inzage ligt. Inwoners kunnen de stukken vanaf vandaag digitaal opvragen via het e-mailadres van de gemeente. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dit kan pas nadat de vergunning officieel is verleend.

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