Gemeente Best onderzoekt maatwerkvoorschrift geluid voor ASML

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor een maatwerkvoorschrift geluid bij het ASML-terrein langs de A58. De aanvraag werd op 30 juli ingediend en betreft een locatie binnen de gemeente.

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Het verzoek voor het maatwerkvoorschrift geluid heeft betrekking op het ASML-terrein, onderdeel van het bedrijventerrein BIC. Dit voorschrift biedt aangepaste regels specifiek voor deze locatie, in plaats van de standaard wettelijke eisen.

De gemeente Best neemt uiterlijk op 24 september een besluit over deze vergunning. Mocht meer tijd nodig zijn, kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld. De gemeente maakt een eventuele verlenging bekend op dezelfde manier als de oorspronkelijke aanvraag.

Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001475. Meer informatie over de aanvraag is te verkrijgen via het team Vergunningen van de gemeente Best.