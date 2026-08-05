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Vergunningaanvraag voor aanbouw in Best
Vandaag om 09:18
De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor een aanbouw aan Purperhei 8. Het besluit over de vergunning valt uiterlijk op 27 september.
Op 2 augustus heeft de gemeente Best een vergunningaanvraag ontvangen voor het bouwen van een aanbouw aan een woning aan Purperhei 8. Het gaat om een technische bouwactiviteit.
De gemeente zal uiterlijk op 27 september 2026 beslissen of de vergunning wordt verleend. Als het nodig is, mag deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. De gemeente maakt zo’n verlengingsbesluit bekend op dezelfde manier als deze aanvraag.
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