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Melding gesloten bodemenergiesysteem bij Hoekendaal in Bakel

Vandaag om 09:18

Bij Hoekendaal 5 in Bakel heeft Van Grinsven Grondboringen een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. wil een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en gebruiken op de locatie Hoekendaal 5 in Bakel. Zo’n systeem gebruikt de bodem om energie op te slaan en weer op te nemen, bijvoorbeeld voor verwarming of koeling.

De melding is op 24 juli 2026 ontvangen door de gemeente Gemert-Bakel. Dit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, wat betekent dat het om een kennisgeving gaat en er geen bezwaar kan worden gemaakt.

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