Navigatie overslaan
Ontdek

Treurspar in voorerf Van Miertstraat 39 Vught mogelijk gekapt

Vandaag om 09:22

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen om een treurspar te kappen bij een woning aan de Van Miertstraat 39. De aanvraag kwam binnen op 30 juli.

Gevonden voor jou

De boom staat in het voorerf van de genoemde locatie in Vught. Het betreft een treurspar en de aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26 – 311249.

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat zij deze aanvraag hebben ontvangen. Over de beslissing op de aanvraag is nog geen informatie beschikbaar.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.