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Treurspar in voorerf Van Miertstraat 39 Vught mogelijk gekapt
Vandaag om 09:22
De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen om een treurspar te kappen bij een woning aan de Van Miertstraat 39. De aanvraag kwam binnen op 30 juli.
De boom staat in het voorerf van de genoemde locatie in Vught. Het betreft een treurspar en de aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26 – 311249.
Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat zij deze aanvraag hebben ontvangen. Over de beslissing op de aanvraag is nog geen informatie beschikbaar.
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