Vergunning verleend voor verbouwing monument in Helvoirt

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van een verbouwing aan een gemeentelijk monument aan de Hoenderstraat 5 in Helvoirt. Het besluit is op 29 juli 2026 verzonden.

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Het gaat om een vergunning voor het aanpassen van een pand dat als gemeentelijk monument is aangemerkt. Het pand bevindt zich aan de Hoenderstraat 5 in Helvoirt.

De vergunning is vorige week door burgemeester en wethouders van Vught officieel verzonden. Het besluit betreft het legaliseren van een eerder uitgevoerde verbouwing.