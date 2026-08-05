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Brandveilig gebruik Kinderopvang Mowgli in Vught goedgekeurd
Vandaag om 09:22
De gemeente Vught heeft een melding geaccepteerd voor brandveilig gebruik van Kinderopvang Mowgli aan de Laan van Zusters van JMJ 133.
Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Vught een melding goedgekeurd voor het brandveilig gebruik van Kinderopvang Mowgli. Het pand bevindt zich aan de Laan van Zusters van JMJ 133.
Een gebruiksmelding is verplicht wanneer een gebouw bedoeld is voor opvang van kinderen of andere kwetsbare groepen, om te voldoen aan de eisen voor brandveiligheid. De melding is geregistreerd onder nummer Z26 – 306584.
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