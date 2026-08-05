Vergunning aangevraagd voor energieopslag in Rucphen

In Rucphen is een vergunning aangevraagd voor een energieopslag systeem aan de Industriestraat.

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De gemeente Rucphen heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een energieopslag systeem. Het systeem komt op het adres Industriestraat 3. De aanvraag is ingediend op 30 juli 2026.

Een energieopslag systeem is bedoeld om elektriciteit op te slaan, bijvoorbeeld uit zonnepanelen of windmolens. De gemeente verwacht vóór 24 september 2026 een beslissing te nemen over de vergunning. Als deze wordt goedgekeurd, volgen verdere details in een nieuw bericht.