Vergunning aangevraagd voor dakrenovatie in St. Willebrord

In St. Willebrord is een vergunning aangevraagd voor het vervangen en isoleren van een dak. Het gaat om een pand aan de Parkstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Rucphen heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen en isoleren van het dak op het adres Parkstraat 30. Dit soort vergunningsaanvragen zijn nodig bij bouwwerkzaamheden om toestemming te krijgen van de gemeente.

De aanvraag is op 27 juli 2026 binnengekomen. De gemeente verwacht uiterlijk 21 september 2026 een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin meer informatie over de plannen beschikbaar komt.