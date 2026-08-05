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Vergunning aangevraagd voor appartement en studio's in St. Willebrord

Vandaag om 09:29

In St. Willebrord is een vergunning aangevraagd voor het legaliseren van een appartement en twee studio's aan de Dorpsstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Rucphen heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het legaliseren van een appartement en twee studio's op het adres Dorpsstraat 103.

De aanvraag is ingediend op 27 juli 2026. De gemeente verwacht hierover uiterlijk 21 september 2026 een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, wordt dit openbaar gemaakt en kunnen de documenten met informatie worden ingezien.

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