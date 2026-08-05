Vergunning aangevraagd voor nieuwbouwwoning in St. Willebrord

In St. Willebrord is een vergunning aangevraagd voor een nieuwbouwwoning aan de Lindehof, kavel 7. De gemeente Rucphen verwacht uiterlijk 18 september 2026 een besluit te nemen.

Gevonden voor jou

De gemeente Rucphen heeft op 24 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een nieuwe woning aan de Lindehof, kavel 7 in St. Willebrord. Het gaat om een omgevingsvergunning, waarmee toestemming nodig is om te bouwen.

De gemeente zal naar verwachting voor 18 september 2026 een besluit nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie over de plannen. Tot die tijd kunnen inwoners de aanvraag bekijken en vragen stellen bij de gemeente.