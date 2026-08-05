Prefab kiosk gepland langs Rijksweg-Zuid in Rucphen

Er is een vergunning aangevraagd voor een prefab kiosk bij het Fastned station in Rucphen. De gemeente neemt naar verwachting voor 21 september een besluit over de aanvraag.

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Langs Rijksweg-Zuid bij het Fastned station in Rucphen is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een prefab kiosk. De gemeente heeft deze aanvraag op 27 juli ontvangen en zal waarschijnlijk voor 21 september een besluit nemen.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten. Deze vergunning zorgt ervoor dat plannen getoetst worden aan regels voor bijvoorbeeld veiligheid en milieu. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin de details openbaar worden gemaakt.

Op dit moment kunnen geïnteresseerden de aanvraag bekijken en vragen stellen aan de gemeente. Dat kan telefonisch via 0165-349500.