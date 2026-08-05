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Bestemming gewijzigd naar 'Maatschappelijk' in St. Willebrord
Vandaag om 09:29
De gemeente Rucphen heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van de bestemming naar "Maatschappelijk" voor het pand aan de Vijverstraat 2 tot en met 6 in St. Willebrord. De beschikking is op 29 juli verstuurd.
Met deze vergunning wijkt de gemeente af van het bestemmingsplan. Het pand aan de Vijverstraat krijgt nu een maatschappelijke bestemming, wat betekent dat het gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs of andere publieke functies. De vergunning is vanaf de dag na verzending van kracht.
De gemeente Rucphen heeft aangegeven dat de vergunning zes weken na het verlenen definitief wordt, tenzij er binnen die periode bezwaren worden ingediend. De beschikking kan op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis, of via e-mail worden opgevraagd.
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