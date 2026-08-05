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Omgewaaide boom van fietspad in Rijsbergen gehaald

Vandaag om 09:22 • Aangepast vandaag om 09:50

Een omgewaaide boom is woensdagochtend door de brandweer van een fietspad in Rijsbergen gehaald. De boom was ook op de rijbaan terechtgekomen, maar een man met een graafmachine had deze er al vanaf geduwd. Autoverkeer heeft daardoor weinig last gehad van de omgewaaide boom.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De boom blokkeerde wel volledig het fietspad. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en verwijderd, zodat het fietspad weer toegankelijk werd. Na het opruimen van de boom hebben brandweerlieden het fietspad schoongeveegd om achtergebleven takken en zaagsel op te ruimen. 

De boom was omgewaaid (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De boom was omgewaaid (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Het fietspad werd vrij gemaakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Het fietspad werd vrij gemaakt (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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