Herdenking Oorlog en Bevrijding in Moergestel krijgt vergunning

De gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor de herdenking op 25 oktober bij het monument van Generaal Barber in Moergestel.

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Op zondag 25 oktober 2026 vindt de ‘Herdenking Oorlog en Bevrijding’ plaats in Moergestel. De burgemeester van Oisterwijk heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend aan Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel. De ceremonie is gepland van één uur tot half drie 's middags bij het monument van Generaal C.M. Barber, op de hoek van de Raadhuisstraat en Herengoedstraat.

De vergunning is op 30 juli 2026 verzonden naar de aanvrager. Het evenement biedt een moment om stil te staan bij de oorlog en bevrijding, en vindt plaats op een historische locatie in het dorp.