Opslag voor renovatie aangevraagd in Oisterwijk

In Oisterwijk is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk opslaan van spullen tijdens renovatiewerkzaamheden.

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Bij de Burgtakkerdreef en omgeving in Oisterwijk is een aanvraag ingediend om roerende zaken tijdelijk op te slaan. Dit is nodig vanwege renovatiewerkzaamheden die daar plaatsvinden. De aanvraag is op 27 juli 2026 ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Het gaat om een vergunning die valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Voorlopig kan er geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze aanvraag. Dat kan pas zodra het college een besluit heeft genomen.