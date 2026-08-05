Navigatie overslaan
Ontdek

Opslag voor renovatie aangevraagd in Oisterwijk

Vandaag om 09:36

In Oisterwijk is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk opslaan van spullen tijdens renovatiewerkzaamheden.

Gevonden voor jou

Bij de Burgtakkerdreef en omgeving in Oisterwijk is een aanvraag ingediend om roerende zaken tijdelijk op te slaan. Dit is nodig vanwege renovatiewerkzaamheden die daar plaatsvinden. De aanvraag is op 27 juli 2026 ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Het gaat om een vergunning die valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Voorlopig kan er geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze aanvraag. Dat kan pas zodra het college een besluit heeft genomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oisterwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.