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Straatfeest zorgt voor wegafsluiting in Oisterwijk
Vandaag om 09:36
Op zaterdag 26 september 2026 wordt een deel van de Pater van de Elsenstraat in Oisterwijk afgesloten vanwege een straatfeest.
Het gaat om het gedeelte tussen de Mgr. Poelsstraat en de Le Sage ten Broekstraat. De afsluiting geldt van twaalf uur ’s middags tot middernacht.
Tijdens deze periode is de weg alleen toegankelijk voor voetgangers. Andere voertuigen mogen het afgesloten deel niet gebruiken.
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