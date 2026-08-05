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Vergunning verleend voor straatfeest in Oisterwijk
Vandaag om 09:36
De burgemeester van Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor het straatfeest PvdE op 26 september in de Pater van den Elsenstraat.
Het straatfeest PvdE vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 in de Pater van den Elsenstraat in Oisterwijk. Het evenement duurt van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. De vergunning is op 30 juli 2026 verzonden naar de aanvrager.
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