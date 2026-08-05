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Verkeersmaatregelen tijdens herdenking in Moergestel

Vandaag om 09:36

Op 25 oktober 2026 worden straten in Moergestel tijdelijk afgesloten voor een herdenking.

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In Moergestel vindt op zondag 25 oktober 2026 een herdenking plaats bij het monument van Generaal C.M. Barber. Hiervoor worden tussen één uur 's middags en half drie 's middags twee straten afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

Het gaat om de Raadhuisstraat, tussen de Kloosterlaan en De Stappert, en de Herengoedstraat, tussen de Nieuwenhoflaan en de Raadhuisstraat. Er wordt een omleiding ingesteld voor verkeer dat normaal deze route zou gebruiken.

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