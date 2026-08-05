Oisterwijk wil grond verkopen voor transformatorstation

De gemeente Oisterwijk is van plan een perceel van 25 m² nabij de Beneluxstraat te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. Het perceel is bedoeld voor de bouw van een transformatorstation.

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Het gaat om een perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Oisterwijk, sectie A, perceelnummer 7297 (gedeeltelijk). De grond ligt vlak bij de Beneluxstraat 16 en is bestemd voor een transformatorstation van het type PACTO 25. Dit station zal gebruikt worden voor de openbare elektriciteitsvoorziening.

De gemeente heeft bepaald dat Enexis Netbeheer B.V. de enige geschikte koper is. Dit komt doordat het perceel specifiek bedoeld is voor een transformatorstation en de bijbehorende kabels en leidingen. De gemeente vindt het niet aannemelijk dat andere partijen onder dezelfde voorwaarden een vergelijkbare invulling kunnen geven.

Mocht een andere partij toch interesse hebben en denken dat zij aan de gestelde criteria voldoet, dan kan zij zich binnen twintig kalenderdagen schriftelijk en gemotiveerd melden bij de gemeente Oisterwijk.