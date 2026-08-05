Melding opslag grond en baggerspecie in Galder

Op de Galderseweg in Galder is een melding afgehandeld voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie. Dit betreft activiteiten zonder bewerking die invloed hebben op de bodem.

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De melding is ingediend op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en gaat over het opslaan van grond en baggerspecie zonder verdere verwerking. Het proces is op 3 augustus 2026 afgerond.

De locatie van deze activiteiten is aan de Galderseweg in Galder. Het zaaknummer dat aan deze melding gekoppeld is, is Z2026-00019835.