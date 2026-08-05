Nieuw natuurresort gepland in Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft een ontwerp omgevingsplan vrijgegeven waarmee de ontwikkeling van Natuurpoort Resort Chaam mogelijk wordt gemaakt. Dit resort komt op de plek van het voormalige Weidebad aan de Alphensebaan in Chaam.

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Het nieuwe plan voorziet in een natuurpoort met recreatieve voorzieningen, horeca en faciliteiten voor wandelaars en fietsers. Ook worden een wellnessresort met hotelaccommodatie en een stiltepaviljoen voor bezinning en natuurbeleving gerealiseerd. Verder maakt het ontwerp ruimte voor parkeervoorzieningen, natuurontwikkeling en compensatie.

Met dit project wil de gemeente de toeristische aantrekkingskracht van de Chaamse Bossen vergroten. Daarbij staat een zorgvuldige inpassing van de bebouwing in de natuur centraal, naast het behoud van landschappelijke kwaliteit.