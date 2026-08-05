Advertentie
Dennenboom in Uden: vergunning aangevraagd voor kap
Vandaag om 09:38
Voor een dennenboom aan de Heinsbergenstraat 40 in Uden is een kapvergunning aangevraagd. Het verzoek is op 31 juli bij de gemeente ingediend.
De aanvraag gaat om het kappen van een dennenboom op het adres Heinsbergenstraat 40, 5402 EG Uden. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer 62624-2026.
De vergunningaanvraag valt onder de categorie 'boom kappen of houtopstand vellen'. Het betreft een kennisgeving van ontvangst, waar geen formele reactie op mogelijk is.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie