Beslistermijn omgevingsvergunning Uden verlengd

De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Mussenstraat verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een woning. De termijn wordt met maximaal zes weken opgeschoven.

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De aanvraag betreft het levensloopbestendig maken van een woning aan de Mussenstraat 25 in Uden. Het gaat hierbij om zowel technische aanpassingen als het aanpassen van het omgevingsplan.

De gemeente heeft op de verlenging van de afhandelingstermijn geen bezwaarmogelijkheden. Het besluit is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.