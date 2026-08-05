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Circusshow in Ulicoten op vakantiepark Ponderosa
Vandaag om 09:38
Op zaterdag 22 augustus organiseert Magical World of Circus een show in Ulicoten.
Het evenement vindt plaats op Vakantiepark Capfun Ponderosa, gelegen aan Maaijkant 26 in Ulicoten. De circusshow duurt van zeven uur ’s avonds tot negen uur ’s avonds.
Bezoekers kunnen zich verheugen op een avond vol entertainment, georganiseerd door Magical World of Circus. Het vakantiepark biedt de perfecte locatie voor dit bijzondere evenement.
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