Woning aan Oudendijk 12 in Woudrichem wordt mogelijk verbouwd

De gemeente Altena heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de verbouwing van een woning aan Oudendijk 12 in Woudrichem. Het besluit over de aanvraag wordt voor 22 september verwacht.

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Op 28 juli heeft de gemeente Altena een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een geplande verbouwing van een woning aan Oudendijk 12 in Woudrichem. De aanvraag is nog in behandeling.

Voor 22 september zal de gemeente een besluit nemen over het al dan niet verlenen van de vergunning. Zodra dit besluit is genomen, worden de documenten openbaar en kan er op gereageerd worden. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.