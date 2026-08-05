Vergunning aangevraagd voor paardenbak in Babyloniënbroek

In Babyloniënbroek is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een paardenbak aan de Broeksestraat. De gemeente Altena heeft de aanvraag op 28 juli ontvangen en neemt naar verwachting uiterlijk op 22 september een besluit.

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De vergunningaanvraag betreft het adres Broeksestraat 50 in Babyloniënbroek. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw, verbouw of aanleg, zoals een paardenbak. Mogelijk verandert dit de omgeving van het dorp.

Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Altena een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunnen inwoners de documenten hierover bekijken. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk.