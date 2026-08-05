Wijziging vergunning voor renovatie Oude Grintweg in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft een aanvraag ontvangen voor een wijziging van een vergunning voor renovatiewerkzaamheden aan Oude Grintweg.

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De aanvraag betreft een aanpassing van een eerdere vergunning voor het renoveren van het dak en het wijzigen van kozijnen en een dakkapel aan een pand op Oude Grintweg 79 in Oirschot. Het kenmerk voor deze zaak is 082382843.

De gemeente heeft de aanvraag ontvangen op 31 juli 2026 en zal waarschijnlijk binnen acht weken een besluit nemen. Bij goedkeuring wordt een nieuw bericht gepubliceerd, waarna de documenten met details over de vergunning beschikbaar worden gesteld.