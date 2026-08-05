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Pluimveebedrijf meldt laswerkzaamheden in Oirschot

Vandaag om 09:38

Pluimveebedrijf J. van Baast B.V. in Oirschot heeft een melding gedaan voor laswerkzaamheden aan metalen. Het gaat om activiteiten op Heibloemdijk 12.

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De gemeente Oirschot heeft op 19 december 2025 een melding ontvangen van Pluimveebedrijf J. van Baast B.V. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft het lassen van metalen. Dit gebeurt bij het landbouwmechanisatiebedrijf aan de Heibloemdijk 12.

Een melding volgens het Bal is alleen een kennisgeving en geeft geen mogelijkheid tot bezwaar. Het proces is gekoppeld aan zaaknummer Z-2025-019818.

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