Melding opslag grond bij milieustraat Someren

Ballast Nedam Infra heeft een melding gedaan bij de gemeente Someren voor het opslaan, zeven en verwerken van grond en baggerspecie bij Holberg 2.

Gevonden voor jou

De gemeente Someren heeft op 30 juli een melding ontvangen van Ballast Nedam Infra Regionale Projecten B.V. Het gaat om activiteiten bij Holberg 2, waarbij grond en baggerspecie worden opgeslagen, gezeefd en mechanisch ontwaterd. Deze materialen zijn zonder verdere bewerking herbruikbaar.

De melding heeft betrekking op de milieustraat in Someren en is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026073000958. Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is enkel informatief en biedt geen mogelijkheid voor bezwaar.