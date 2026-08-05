Kindervakantieweek Diessen krijgt vergunning

De Kindervakantieweek in Diessen heeft een vergunning gekregen van de gemeente Hilvarenbeek. Het evenement vindt plaats van maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus 2026 bij jeugdhuis De Bolster.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het organiseren van de Kindervakantieweek in Diessen. Het evenement wordt gehouden bij jeugdhuis De Bolster aan De Heibloem 3. Tijdens de vier dagen mogen er toestellen en geluidsapparaten gebruikt worden.

De vergunning heeft zaaknummer 1062635 en is op 3 augustus 2026 verzonden. Het evenement is bedoeld voor kinderen en biedt activiteiten in een veilige omgeving.