Dakkapel voor cafetaria Polonia in Drunen aangevraagd

De gemeente Heusden heeft een aanvraag ontvangen voor een dakkapel aan de voorzijde van cafetaria Polonia in Drunen.

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Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Heusden een vergunningsaanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand van cafetaria Polonia, gelegen aan de Grotestraat 135 in Drunen.

De aanvraag, die bekend staat onder nummer 2227278, wordt momenteel behandeld door de gemeente. Pas na een officieel besluit kunnen mensen die direct betrokken zijn bezwaar maken.