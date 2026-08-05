Vergunningsaanvraag voor 18 appartementen in Drunen

In Drunen is een vergunning aangevraagd voor een appartementencomplex met achttien woningen en een bergingenblok aan de Stationsstraat.

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De gemeente Heusden heeft op 23 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van achttien appartementen en een bergingenblok aan de Stationsstraat 18 in Drunen. Het gaat om een bouwactiviteit die zowel technisch als volgens het omgevingsplan moet worden beoordeeld.

De aanvraag wordt behandeld onder zaaknummer 2226798. Pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen, kunnen mensen met een direct belang reageren op het besluit.