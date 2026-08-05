Drie semi-bungalows gepland aan Stationsstraat in Drunen

In Drunen is een vergunning aangevraagd voor de bouw van drie semi-bungalows aan de Stationsstraat. De woningen worden georiënteerd aan de Julianastraat.

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De gemeente Heusden heeft op 23 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van drie semi-bungalows aan de Stationsstraat 18 in Drunen. Deze woningen komen met hun voorkant aan de Julianastraat te liggen.

De aanvraag is momenteel in behandeling bij de gemeente. Het dossier is geregistreerd onder nummer 2226794. Zodra er een beslissing is genomen, krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hierop te reageren.