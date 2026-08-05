Voetbaltoernooi tegen kanker krijgt vergunning in Sint-Michielsgestel

De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor het evenement 'Voetballen tegen kanker'. Het toernooi vindt plaats op vrijdagavond 11 september en loopt door tot de vroege uren van zaterdag 12 september.

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Het voetbaltoernooi wordt gehouden aan de Esscheweg 3 in Sint-Michielsgestel. Het begint op vrijdagavond om half zeven en eindigt zaterdag om één uur 's nachts. Het evenement heeft als doel aandacht te vragen voor de strijd tegen kanker.

Met de verleende vergunning is alles officieel geregeld voor het sportieve evenement. De gemeente Sint-Michielsgestel hoopt op een succesvolle en goed verlopen toernooi dat zowel deelnemers als bezoekers samenbrengt.