Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Berlicum

In Berlicum is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem komt op Oud Laar 3 te liggen. De aanvraag is op 14 juli ontvangen door de gemeente Sint-Michielsgestel.

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De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op Oud Laar 3 in Berlicum. Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie die gebruikmaakt van warmte en koude uit de bodem voor het verwarmen of koelen van een gebouw. Het systeem is efficiënt en duurzaam.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/510901 en DSO-kenmerk 2026071400461. De aanvraag werd op 14 juli 2026 ingediend. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.