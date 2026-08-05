Kindercircus Barani vraagt vergunning aan voor evenement in Dongen

Kindercircus Barani heeft een vergunning aangevraagd voor een evenement op het Wilhelminaplein in Dongen. Het circus wil van 29 oktober tot en met 1 november neerstrijken op deze locatie.

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De gemeente Dongen heeft op 3 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het Kindercircus Barani. Het gaat om een evenement dat gepland staat van 29 oktober tot en met 1 november op het Wilhelminaplein. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001243.

De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Deze periode kan éénmalig met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is. Na de beoordeling neemt de gemeente een besluit over de vergunning.