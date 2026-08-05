Advertentie
Snackbar Shengli krijgt vergunning voor horecabedrijf in Waalwijk
Vandaag om 09:42
Snackbar Shengli heeft toestemming gekregen voor een horecabedrijf op de Victoriestraat in Waalwijk. De vergunning is op 3 augustus officieel verleend.
De gemeente Waalwijk heeft een exploitatievergunning afgegeven voor Snackbar Shengli. Het horecabedrijf mag opereren op het adres Victoriestraat 37 in Waalwijk. Deze vergunning werd geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018081.
De officiële bekendmaking vond plaats op 3 augustus 2026. Belangstellenden kunnen de stukken inzien na het maken van een afspraak met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente Waalwijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie